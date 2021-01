클릭 몇번으로 적정 분양가 산출한다

대우건설, 부동산 통합정보 시스템 개발

클릭 몇 번으로 특정 지역의 적정 분양가를 산출하고 읍면동 단위의 유망 지역을 선별해낼 수 있게 됐다.

21일 대우건설은 "부동산 시장을 종합적으로 분석할 수 있는 '부동산 통합정보 시스템(DW-RIS, Daewoo-Real estate Information System)을 개발하고 신축년 새해부터 현업에 적용하기로 했다"고 밝혔다.

대우건설과 부동산114가 공동 개발한 부동산 통합정보 시스템(DW-RIS)은 다양한 부동산 관련 빅데이터를 하나의 솔루션으로 구현하여 간단한 조작으로 다양한 정보를 빠르게 확인할 수 있는 시스템이다.

입주시기, 시세, 분양 등의 기본적인 주거 관련 정보와 함께 청약정보, 인구 정보, 경제 현황, 부동산 정책 정보 등의 다양한 정보들을 GIS(Geographic Information System) 기능을 통해 지도상에서 직관적으로 확인할 수 있다.

업계 최초로 지역 등급, 분양가 산정 기능을 도입해 시장 분석을 고도화시킨 것이 가장 큰 특징이다. 지역 등급 평가는 평가 모형을 구축해 읍면동 단위로 유망 지역을 선별할 수 있고, 분양가 산정 기능을 통해서는 특정 사업지의 적정 분양가를 간단한 몇 번의 클릭으로 산출 할 수 있다.

빠른 시간 내에 수십 개에 달하는 사업지의 적정 분양가를 확인할 수 있다는 점에서 주택사업의 주요 파트너사인 디벨로퍼사, 금융사들과의 협업에 유용한 판단 자료가 될 전망이다.

이 외에도 리딩 아파트 정보와 학군 정보, 개발계획 정보, 통합 시세 정보 등의 다양한 부동산 관련 정보를 시스템 하나에 모두 담아 사용자의 편의성을 극대화시켰다.

대우건설은 "이번 부동산 통합정보 시스템은 장기 개발 프로젝트의 1차 목표로 향후 수익성 부동산시장 시스템과 수주정보 시스템 등의 개발을 순차적으로 진행할 예정"이라면서 부동산 분석 시스템의 고도화를 예고했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr