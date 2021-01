미 국무장관 지명자 "대북 정책·접근법 전반 재검토"

[아시아경제 조유진 기자] 토니 블링컨 미국 국무장관 지명자는 19일(현지시간) 대북 정책과 접근법 전반에 관한 재검토 의향이 있다고 밝혔다.

주요 외신에 따르면 블링컨 지명자는 이날 상원 인준청문회에서 이같이 말했다.

그는 또 북한과 어떤 일을 하든 간에 단지 안보 측면이 아니라 인도주의적 측면에 유의하는 것도 확실히 하고 싶다고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr