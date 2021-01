향토 먹거리 ‘합천 돼지국밥’ 인증 브랜드 마케팅 추진

합천 관광을 한 단계 도약하기 위해 민간주도형 합천군 관광협의회 발족



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 지역에서 생산·제조되는 향토 먹거리인 ‘합천 돼지국밥’ 인증 브랜드 마케팅을 추진한다고 19일 밝혔다.

군은 관광 활성화 방안 설문조사 결과 합천 대표 먹거리로 돼지국밥(51%), 합천 막걸리(32%), 산채정식(12%), 기타(5%)로 응답했다.

전 공무원 대상 설문조사 결과 돼지국밥(81%)과 합천 막걸리가 적은 비용으로 쉽게 접할 수 있는 합천 대표 먹거리에 선정됐다.

이를 기반으로 군에서는 합천돼지국밥 인증을 위한 디자인을 개발했으며, 개발된 브랜드 상표 등록을 추진 중이다.

군은 능동적인 관광수용태세 개선과 합천 관광을 한 단계 도약하기 위해 민간주도형 합천군 관광협의회를 발족했다.

관광협의회 활성화 사업의 목적으로 군 내 돼지국밥 판매점에 대한 전수조사를 통해 관광수용태세 및 위생·안전 여건 개선을 위한 교육, 전문가 컨설팅, 종사자 친절도 향상, 관광객 불편 사항 해소 사업을 추진하고 있다.

돼지국밥 판매점에 대한 평가 및 심의를 통해 합천돼지국밥 인증서 교부, 향후 통합 마케팅을 진행해 체류를 통한 ‘돈이 되는 머무는 관광 합천’ 육성에 이바지하고 있다.

군 관광협의회는 보조출연자 양성 교육을 통해 외부 영화·드라마 제작사 요청에 의한 지역 내 보조출연자 연계로 군민 일자리 창출에도 적극적으로 기여하고 있다.

