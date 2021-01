[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원해양경찰서가 16일 22시경(추정) 부산 강서구 가덕도동 대항항에서 출항한 A호(1.13t, 연안복합, 승선원 1명)가 인근 해상에서 전복된 채 발견돼 실종자 수색 중이다.

해경에 따르면, 16일 22시께 대항항에서 출항해 조업 나가 A 호가 귀가 시간이 지나도 연락되지 않았다.

17일 00시 45분께 A 호를 발견하고 선박 수색했지만 선장이 보이지 않아 해상 수색에 나섰다.

해경은 경비함정, 연안구조정, 민간구조선 각 2척, 해군함정 1척을 동원해 인근 해상과 해안가를 수색 중이다.

한편 사고 해역에는 초속 12~16m/s의 거센 바람이 불고, 물결이 1.5m~2m로 높게 일고 있어 수색에 어려움을 겪고 있다.

