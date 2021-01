브라질, 코로나19 사망자 닷새째 1000명 넘어

[아시아경제 이동우 기자] 브라질에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사망자가 닷새째 1000명을 넘으며 백신접종이 시급하다는 주장이 나오고 있다.

16일(현지시간) 브라질 보건부에 따르면 이날까지 누적 사망자는 전날보다 1050명 많은 20만9296명으로 늘었다. 하루 사망자 수는 지난 12일부터 이날까지 1000천명을 넘었다.

누적 확진자는 전날보다 6만1567명 많은 845만5059명으로 집계됐다. 신규 확진자 수는 지난 13일부터 이날까지 나흘째 6만 명대를 이었다.

남동부 상파울루주 한 곳에서만 누적 사망자가 5만 명에 육박하고 누적 확진자는 160만 명을 넘은 것으로 알려졌다.

지방 정부와 보건 전문가들은 코로나19 재확산세가 이어지면서 백신 접종을 서둘러야 한다는 주장이 나오고 있다.

보건부 국가위생감시국(Anvisa)은 17일 중 중국 시노백과 영국 아스트라제네카 백신의 긴급사용 승인에 관한 입장을 밝힐 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr