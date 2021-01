'정인이 사건'에 분노한 김부선 "그알 보고 8㎏ 빠져…진정한 사법 정의 보고 싶다"

[아시아경제 최은영 기자] 배우 김부선이 양부모 학대로 세상을 떠난 16개월 정인이 사건에 분노했다.

15일 김부선은 자신의 페이스북에 "세상에 태어난 지 8일 만에 생모에게 버림받고 16개월 만에 양부모 학대 속에서 정인이가 잔인하고 끔찍하게 줄었다"라며 장문의 글을 적었다.

김 씨는 "난 용기를 냈고 남부지법으로 달려갔다"라며 "정인이 양모를 태운 법무부 호송버스 정문에서 눈 덩어리를 두 번이나 던지고도 분이 안 풀려 창문을 손바닥이 얼얼하도록 서너 차례 치고 바로 경찰에게 패대기 당했다"라고 말했다.

이어 "날계란 갖고 갈 걸 생각도 했지만 체포될까 봐 참았다. 낯선 엄마들과 함께 길에서 외치고 울었다. 정인이 양부는 아동학대치사 공범이다. 즉시 구속수사가 되길 희망한다"라고 했다.

그러면서 "정인이 그알(sbs 그것이 알고 싶다)방송 보고 체중이 8㎏이나 빠졌다"라며 "다음 재판에도 반드시 용기를 내서 다시 가고 싶다. 재판부에 이렇게 많은 시민이 (판결을) 주시하고 있다는 걸 보여주고 싶다"라고 전했다.

마지막으로 김 씨는 "사법 정의를 보고 싶다"라며 "정인이를 죽인 모든 공범을 재판부가 중형으로 처벌할 때 진정한 사법개혁이라고 말할 수 있지 않겠냐"고 목소리를 높였다.

한편 16개월 만에 학대로 세상을 떠난 입양아 정인이의 양부모에 대한 첫 재판이 지난 13일 열렸다. 이날 검찰은 양모 장 씨에 대해 아동학대 치사가 아닌 살인죄를 적용하는 내용의 공소장 변경을 신청했다. 당초 아동학대치사 혐의로 기소했지만, 살인에 미필적 고의가 있었다고 판단한 것이다. 청와대 국민청원 게시글에는 "양부에게도 살인죄를 적용해달라"는 제목의 청원이 올라오기도 했다.

