[아시아경제 이현주 기자] 한성대학교는 15일 오후 3시부터 2021학년도 수시 합격생을 대상으로 신입생 오리엔테이션을 유튜브 온라인 생중계로 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 크리에이티브 인문예술대학 216명, 미래융합사회과학대학 277명, 디자인대학 245명, IT공과대학 451명, 상상력인재학부 40명으로 총 1229명을 대상으로 진행된다. ▲대학생활 안내영상 ▲졸업생 축하영상 ▲초청가수(릴보이) 축하공연 ▲경품추첨 ▲트랙설명회 안내 순이다.

이창원 한성대 총장은 "신입생들의 대학생활이 미리 준비되고 기대될 수 있도록 온라인 신입생오리엔테이션을 다채롭게 준비비했다"며 "한성대에서 배운 모든 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 양질의 교육과 다양한 교내외 프로그램을 계속해서 제공할 예정"이라고 말했다.

