[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시는 2월5일까지 농특산물 온라인 쇼핑몰 '포항마켓'에서 설 맞이 할인 특가 이벤트를 실시하고 있다고 14일 밝혔다.

이번 특별기획전은 포항마켓 입점 품목에 따라 20∼30% 할인으로 진행된다. 행사기간 동안 포항마켓 신규가입자와 물품구매·상품평을 달아주는 고객에 한해서는 e-머니 2000원을 지급한다.

포항마켓에는 183개의 농가가 입점, 1678여개의 상품이 판매되고 있다. 생산자 직거래 방식으로 판매하기 때문에 소비자는 저렴하고 품질 좋은 우수한 농특산물을 구매할 수 있다.

포항시 관계자는 "설맞이 특별 기획전을 통해 소비자에게는 믿을 수 있는 농특산물을 저렴하게 제공하여 인지도를 높이고, 생산자에게는 다양한 제품 확대를 통해 소득증대에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr