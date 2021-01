마이더스AI, 40억 규모 사모 전환사채 발행

[아시아경제 이정윤 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 680 전일대비 18 등락률 -2.58% 거래량 3,788,800 전일가 698 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 마이더스AI, 마리화나(대마) 테마 상승세에 8.58% ↑【시선집중】 지금 못사면 분명 후회할 것...꼭 매수해야하는 종목 'TOP3' 정부!! ‘ㅇㅇㅇ’ 백신 대량공급 진행한다!! 숨은 급등 株 close 는 8일 40억원 규모의 무보증 사모 전환사채를 발행하기로 결정했다고 8일 공시했다. 이는 타법인 증권 취득자금 조달을 위해서다.

사채만기일은 2024년 1월 11일로 표면이자율 0%, 만기이자율 3%다. 전환가액은 722원이고 전환청구기간은 2022년 1월 11일부터 2023년 12월 11일까지다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr