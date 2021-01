美 역대 국방부 장관 성명…"대선 결과에 군 개입할 수 없어"

민주, 공화출신 막론하고 모두 참여해 공동 기고문

"이제 헌법에 따라 투표 결과 공식 집계할 때"

[아시아경제 나주석 기자] 역대 미 국방부 장관들이 대통령 선거 결과와 관련해 군이 동원돼서는 안 된다고 강조했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 대선 불복 움직임과 관련해 군이 일절 관여해서는 안 된다고 경고한 것이다. 민주당 정부 출신은 물론 공화당 정부 소속 전 국방부 장관까지 참여해 한 목소리를 냈다.

3일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 전 국방부 장관 10명은 공동 기고를 통해, 군이 대선 결과에 개입하는 일이 있어서든 안 된다고 강조했다. 이들은 이 '미국 선거 결과를 결정하는 데 있어서 군부는 어떠한 역할도 할 수 없다'"며 "선거 분쟁을 해결하는 데 미군이 개입하려는 시도는 위험하고 불법적이며 위헌적"이라고 규탄했다.

앞서 트럼프 행정부에서는 수상한 움직임이 여러차례 엿보였다. 트럼프 대통령 첫 국가안보보좌관을 지낸 마이클 플린은 대선과 관련해 계엄령 등을 거론한 바 있다. 대선 후 트럼프 대통령이 전격적으로 해임한 마크 에스퍼 전 국방부 장관의 후임인 크리스토퍼 밀러 장관 역시도 휴가 등을 들어 인수위와의 회의를 중단하기도 했다.

전직 국방부 장관들은 "선거는 이미 이뤄졌고 재검표와 검증도 진행됐으며, 주지사들이 결과를 인증하고 선거인단 투표도 이뤄졌다"면서 "헌법에 따라 선거인단 투표의 공식 집계할 때가 됐다"고 언급했다. 군이 움직여서는 안 되며, 이제 선거 관련해서 더는 논란을 할 시간도 아니라는 것이다.

눈길을 끄는 것은 공화당 소속 전직 국방부 장관들이 이번 기고를 주도했다는 점이다. 이번 기고문을 제안한 이도 과거 국방부 장관을 지낸 경험이 있는 딕 체니 전 부통령으로 알려졌다.

