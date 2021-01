【화제의테마】 주식부자의 꿈 이루어 준다! 필수 매수 종목 TOP4

▶데이드투자그룹 단독포착 '급상승' 예상 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

[4위] 전기차관련주

애플의 전기차 도전 선언과 LG전자와 전기차 부품 생산에 힘입어 전기차 관련주가 크게 오를 것으로 전망된다. 애플은 2024년을 목표로 차세대 배터리 기술을 적용한 전기차 제조에 나설 계획이다. 이에 따라 국내 전기차 관련 업체들의 주가 역시 탄력받을 수 있을 것으로 보인다. 당신도 고수익의 주인공이 될 수 있다!

[3위] 암호화폐관련주

비트코인 가격이 꾸준히 오르고 있다. 27일에는 비트코인 가격이 단위당 3000만원을 넘기면서 역대 최고점을 기록하기도 했다. 세계 각국 정부에서 유동성을 꾸준히 공급하고 있고 마땅한 투자처가 없는 상황에서 암호화폐 가격은 꾸준히 오를 것으로 보인다. 따라서 관련주들에서 엄청난 수익이 기대 된다. 기대하시라! 당신의 수익이 여기 있다!

[2위] 반도체관련주

반도체의 슈퍼사이클이 도래하면서 삼성전자를 비롯한 관련주들이 들썩이고 있다. AI와 스마트기기 판매량이 증가하면서 반도체 수요가 폭증할 것으로 보여 더욱 기대감을 갖게 한다. 여기에 삼성전자가 엔디비아에 GPU공급을 확정짐에 따라 파운드리 관련주들도 탄력받을 것으로 기대된다. 자 과연 어디까지 갈까?

[1위] ?????

데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 1위 테마를 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

관심종목: 조일알미늄 조일알미늄 018470 | 코스피 증권정보 현재가 602 전일대비 18 등락률 -2.90% 거래량 2,258,782 전일가 620 2021.01.04 14:22 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제이번엔 알루미늄! 가격상승 기대한 투자급증!! 관련종목 上 행진![e공시 눈에 띄네]코스피-26일 close , 쎌마테라퓨틱스 쎌마테라퓨틱스 015540 | 코스피 증권정보 현재가 8,080 전일대비 500 등락률 -5.83% 거래량 2,954,967 전일가 8,580 2021.01.04 14:23 장중(20분지연) 관련기사 쎌마테라퓨틱스, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.68%제가 말씀드렸죠? ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 강하다!! 국내치료제 임상 소식!!대규모 위탁생산! 독보적인 ‘이 기업’! 관련 株 수직상승! close , 디아이씨 디아이씨 092200 | 코스피 증권정보 현재가 2,955 전일대비 15 등락률 +0.51% 거래량 2,253,665 전일가 2,940 2021.01.04 14:23 장중(20분지연) 관련기사 디아이씨, 외국인 2000주 순매도… 주가 -16.99%디아이씨, 외국인 2000주 순매수… 주가 12.95%디아이씨, 검색 상위 랭킹... 주가 29.87% close , 석경에이티 석경에이티 357550 | 코스닥 증권정보 현재가 39,550 전일대비 1,550 등락률 +4.08% 거래량 6,976,406 전일가 38,000 2021.01.04 14:23 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정석경에이티, 검색 상위 랭킹... 주가 2.89%석경에이티, 검색 상위 랭킹... 주가 25.3% close , 대성엘텍 대성엘텍 025440 | 코스닥 증권정보 현재가 1,200 전일대비 195 등락률 +19.40% 거래량 64,768,728 전일가 1,005 2021.01.04 14:23 장중(20분지연) 관련기사 대성엘텍, 외국인 2만 3333주 순매수… 주가 2.03%【시선집중】 고수익이 보인다! 급상승 예측 종목 'TOP3' ‘큰손’들의 1순위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 딱! 오늘만 드립니다! close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.