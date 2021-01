민주, 3일 국회서 '이명박·박근혜 사면' 긴급 회의...당내 격론

[아시아경제 원다라 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 이명박·박근혜 사면 논의를 위한 긴급 최고위원 간담회를 소집했다.

3일 민주당에 따르면 이 대표가 소집한 간담회는 이날 오후 3시 국회에서 열린다. 김태년 민주당 원내대표와 민주당 최고위원들이 참석할 예정이다. 이 대표는 간담회에서 자신이 최근 인터뷰에서 사면론을 제안한 배경을 설명하며 설득에 나설 것으로 예상된다.

앞서 이 대표는 지난 1일 연합뉴스와의 인터뷰에서 “적절한 시기에 두 전직 대통령의 사면을 문재인 대통령에게 건의하겠다”고 말했다. 당내에선 이 대표의 발언에 반발이 거센 상황이다.

우상호 의원은 “자칫 국론분열 양상으로 전개될 수 있어 우려스럽다”며 “시기적으로도 내용 면에서도 적절하지 않다”고 지적했다. 박주민 의원도 페이스북을 통해 “누구를, 그리고 무엇을 위한 것인지…납득하기 어렵다”, 김남국 의원도 “촛불 민심을 거스르는 것”이라고 지적했다. 민주당 권리당원 게시판에도 '사면 반대', '당을 망치고 있다', '이 대표 재신임 전당원 투표하자'등의 글이 올라오고 있다.

한편 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 지난 1일 국립현충원 참배 뒤 기자들을 만나 “지금까지 (사면 건의) 얘기는 들어본 적 없다”며 “지난번에 (이 대표와) 만났을 때도 그런 얘기를 들어본 적 없다”고 했다. 안철수 국민의당 대표도 현충원 참배를 마친 뒤 기자들을 만나 “전직 대통령의 사면을 선거에 이용하려는 시도가 있다면 그것은 용납할 수 없는 일”이라고 비판했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr