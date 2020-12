DMS, 61억원 규모 디스플레이패널 제조용 공정장비 공급계약 해지

[아시아경제 박준이 기자] DMS DMS 068790 | 코스닥 증권정보 현재가 8,320 전일대비 150 등락률 -1.77% 거래량 409,907 전일가 8,470 2020.12.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 DMS, 64억원 규모 자기주식 처분[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일[클릭 e종목]"DMS, 고객사 대형 투자에 성장…그린뉴딜도 기대감 ↑" close 는 중국의 장시 인핀테크 옵토일렉트로닉스(Jiangxi Infintech Optoelectronics Co.,Ltd)와 체결했던 디스플레이패널 제조용 공정장비 판매 및 공급 계약이 해지됐다고 24일 공시했다.

해지금액은 61억1743만원 규모로 2016년 말 연결 기준 매출액 대비 2.46%다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr