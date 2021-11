[아시아경제 이관주 기자] DMS DMS 068790 | 코스닥 증권정보 현재가 6,200 전일대비 110 등락률 -1.74% 거래량 103,644 전일가 6,310 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 DMS, 주당 100원 현금배당 결정DMS, 주가 9130원 (2.58%)… 게시판 '북적'DMS, 외국인 3만 1562주 순매수… 주가 3.37% close 는 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,100 전일대비 400 등락률 -1.95% 거래량 2,102,952 전일가 20,500 2021.11.10 15:30 장마감 관련기사 [클릭e종목]"LG디스플레이, 4분기 실적 개선 기대"LG디스플레이, 글로벌 OLED 디자인 공모전…총상금 1억3000만원[클릭 e종목] “LG디스플레이, OLED 수익성 개선 효과 기대” close 와 403억8500만원 규모의 디스플레이패널 제조용 공정장비 판매·공급계약을 체결했다고 10일 공시했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr