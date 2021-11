[e공시 눈에 띄네]코스닥-10일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 대유=발행주식총수 1.69% 해당 신주인수권 행사

◆ DMS=LG디스플레이와 404억 규모 디스플레이패널 제조용 공정장비 공급계약 체결

◆ 에스디생명공학=290억 규모 부동산 양도 결정..."재무 건전성 확보"

◆ 고바이오랩=제3자 배정 방식 335억 규모 유상증자결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr