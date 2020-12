코스피 2760선 유지…코스닥은 하락폭 키워

[아시아경제 금보령 기자] 22일 오후 코스피는 외국인과 기관의 순매도세에도 2760선을 유지했다.

이날 오후 1시45분 기준 코스피 지수는 전거래일보다 0.55%(15.30포인트) 내린 2763.35를 나타냈다.

코스피는 전일 대비 0.24%(6.62포인트) 하락한 2772.03으로 개장해 내림세를 유지했다.

코스피 시장에서 개인은 1372억원어치를 순매수했다. 이와 달리 외국인과 기관은 각각 867억원, 261억원을 순매도했다.

업종을 나눴을 때 음식료품(0.37%), 유통업(1.72%) 등은 상승했지만, 운송장비(1.08%), 전기·가스업(2.44%) 등은 하락했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 72,700 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 12,028,176 전일가 73,000 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세'삼성TV 플러스' 글로벌 콘텐츠 플랫폼 강화삼성전자, 이건희 회장 추모한 대구 시민들에 "조의 진심으로 감사" close (0.27%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 2,000 등락률 -1.72% 거래량 3,180,660 전일가 116,000 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서SK하이닉스, 이시간 주가 -2.95%.... 최근 5일 외국인 107만 9612주 순매수 close (1.72%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 13,000 등락률 -1.60% 거래량 213,068 전일가 815,000 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서 close (1.6%) 등은 내렸고, NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 3,500 등락률 +1.23% 거래량 596,592 전일가 284,000 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세'비실비실' 인터넷株 내년 실적시즌 정조준 close (1.58%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 381,000 전일대비 1,500 등락률 +0.40% 거래량 708,990 전일가 379,500 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서카카오, 최근 5일 개인 19만 3637주 순매수... 주가 37만 8500원(+3.13%) close (0.53%) 등은 올랐다.

같은 시각 코스닥 지수는 전거래일 대비 0.70%(6.67포인트) 떨어진 946.91을 기록했다.

코스닥은 전일보다 0.01%(0.1포인트) 내린 953.48로 장을 시작해 하락폭을 키웠다.

코스닥 시장에서 개인은 3506억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 1526억원, 1185억원을 순매도했다.

업종별로 건설(2.27% 등은 올랐으나 비금속(1.88%), 제조(0.94%) 등은 내렸다.

시총 10개 기업 가운데 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 92,200 전일대비 400 등락률 -0.43% 거래량 640,677 전일가 92,600 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세코스피, 사상최고치 또 경신…코스닥도 950선 넘어서코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락 close (0.11%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 313,500 전일대비 4,000 등락률 +1.29% 거래량 40,865 전일가 309,500 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 SK머티리얼즈, '차세대 배터리 소재 강화'…美 배터리 소재 벤처에 188억원 투자코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동 close (2.55%)만 상승했다. 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 237,600 전일대비 6,400 등락률 -2.62% 거래량 930,243 전일가 244,000 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세셀트리온제약, 외국인 11만 9642주 순매도… 주가 -0.08%완치했습니다! 단숨에 등극할 제2의 셀트리온! 렘데시비르보다 월등하다! close (2.09%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 197,700 전일대비 5,000 등락률 -2.47% 거래량 472,014 전일가 202,700 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도에 코스피 2760선으로…코스닥도 하락세코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락씨젠, 최근 5일 외국인 7만 7452주 순매수... 주가 20만 5500원(-1.72%) close (2.02%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 161,900 전일대비 5,100 등락률 -3.05% 거래량 392,386 전일가 167,000 2020.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 코스닥, 외국인 순매수에 상승 전환…코스피는 하락기관·외국인 동반 매도…코스피·코스닥 하락세코스피, 2772.18 마감...사상 최고치 또 경신 close (2.93%) 등은 하락했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr