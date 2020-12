[아시아경제 오주연 기자] 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 29,250 전일대비 4,700 등락률 +19.14% 거래량 2,441,062 전일가 24,550 2020.12.21 11:19 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오, 높이확장형 케이지 특허장벽 완성엘앤케이바이오, 주가 2만 4250원 (19.75%)… 게시판 '북적'엘앤케이바이오메드, 연세대 의료원장 윤도흠 교수 기술고문 영입 close 는 높이조절이 가능한 척추 유합 케이지와 사측방 척추 유합 케이지 등에 대한 특허권을 취득했다고 21일 각각 개별 공시했다.

높이조절 가능한 척추 유합 케이지에 대해서 회사 측은 "종래의 일정한 간격으로 기설정된 높이를 가지는 케이지와 달리 환자의 추체 간격에 따라 선형적으로 높이가 조절되므로, 환자 상태에 따른 최적의 높이로 수술이 가능한 것이 특징"이라고 설명했다.

또한 사측방 척추 유합 케이지에 대한 별도 공시에서는 "시술자의 숙련도와 무관하게 추체 사이의 공간에 안정적으로 안착될 수 있도록 전체적으로 굴곡진 형상을 가지고 있어서, 환자에게 발생할 수 있는 의료사고를 방지하는 것을 특징으로 한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr