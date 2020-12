[아시아경제 이민지 기자] 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 272290 | 코스닥 증권정보 현재가 45,900 전일대비 200 등락률 -0.43% 거래량 101,288 전일가 46,100 2020.12.18 14:16 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 내년 사상 최대 실적 기대"이녹스첨단소재, 3분기 영업이익 194억… 전년比 47.9%↑ NH證 "갤럭시Z폴드2 판매 호조 예상…부품株 수혜 기대감↑" close 는 1주당 0.03주의 주식배당을 결정했다고 18일 공시했다. 배당주식총수는 27만3336주로 배당 기준일은 이달 31일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr