대림산업, ‘e편한세상 부평 그랑힐스’… ‘르 프리미어’ 특화 주거서비스 제공한다!

입주민의 삶의 질을 높여줄 프리미엄 특화 서비스ㆍ비서 서비스ㆍ커뮤니티 시설 운영 예정

지상 최고 43층 31개동 5050가구 중 선호도 높은 중소형 2902가구 이달 일반분양



고급 주거시설에만 적용됐던 ‘컨시어지 서비스’가 일반 아파트에도 적용되는 등 진화를 거듭하고 있다. 입주민의 요청에 따라 다양한 요구사항을 도와주거나 일괄적으로 업무를 처리하는 등 다각화된 서비스로 발전하였다.

라이프스타일과 소비 트렌드의 변화로 삶의 질이 중요하게 되면서 아파트나 고급 오피스텔, 생활형 숙박시설에도 컨시어지 서비스가 도입되는 곳들도 늘어나는 추세다. 컨시어지 서비스도 진화해 조식서비스, 청소 및 세탁 대행, 발렛파킹은 물론 개인 심부름 서비스까지도 제공되고 있다.

이런 이유 등으로 컨시어지 서비스를 도입한 아파트는 청약 성적도 좋다. 지난 6월 대우건설은 글로벌 컨시어지 기업 ‘돕다(DOPDA)’와 협업해 고품격 가족 중심 컨시어지 서비스를 도입한 ‘검암역 로열파크시티 푸르지오’를 분양했다. 오픈 전부터 차별화된 입주민 컨시어지 서비스 제공 소식이 화제가 되며 3134가구를 모집하는 1순위 청약에 8만 4730명이 몰리며 평균 27대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.

이런 가운데, 이달 인천 부평에서 분양 예정인 'e편한세상 부평 그랑힐스'의 사업시행자인 ‘청천2구역 주택재개발정비사업조합’은 이 단지에 특화 주거서비스인 ‘르 프리미어’ 서비스를 도입할 것으로 예고했다.

e편한세상 부평 그랑힐스의 사업시행자인 ‘청천2구역주택재개발정비사업조합’은 SSOCIO LIVING(쏘시오리빙)과 손잡고 ‘르 프리미어 특화 주거서비스’ 업무협약 체결식을 거행했다. 쏘시오리빙은 전문플랫폼을 활용해 단지 특성을 고려한 맞춤형 커뮤니티 시설 운영 및 주거서비스를 제공하는 전문 종합 주거서비스 기업이다.

e편한세상 부평 그랑힐스의 ‘르 프리미어’ 주거서비스는 총 3가지로 나뉜다.

첫번째, SPECIALIZED(특화) 서비스(유상 서비스)로 도우미 서비스, 마켓 서비스, 카셰어링, 방문세차 서비스, 건강 서비스, 펫케어 서비스, 이사 서비스, 라이프케어, 딜리버리 서비스, 방문 돌봄 서비스 등 입주민의 삶의 질을 높여줄 서비스가 제공된다.

두번째, SECRETARY(비서) 서비스로 컨시어지 서비스, 라이프케어 서비스, 여행ㆍ문화 예약 서비스, 생활편의 서비스, 이벤트 서비스가 제공되는데, 이는 입주 시점으로부터 2년간 무상 제공될 예정이다.

커뮤니티 시설(일부 유상)에는 피트니스, GX룸, 골프장, 사우나 등 여가를 위한 다양한 시설들이 마련돼 있다. 자체적으로 에듀센터를 계획해 독서실, 스터디룸, 작은도서관, 오픈도서관 등 교육 공간도 구비했다. 부모와 아이들이 함께 어울릴 수 있는 맘스라운지와 실내놀이터도 있다. 이밖에도 그린카페, 게스트룸, 파티룸 등이 마련된다.

한편, 대림산업이 공급하는 e편한세상 부평 그랑힐스는 인천 부평구 청천동 36-3번지 일대에 들어선다. 청천2구역 주택재개발 사업으로, 지하 3층~지상 43층 31개동 총 5050가구의 초대형 규모다. 일반분양 물량은 전용면적 37~84㎡ 2902가구다.

입주자모집공고일로부터(2012년 12월 예정) 사이버주택전시관으로 오픈 운영하며, 주택전시관은 인천시 부평구 평천로 90-1(청천초등학교 옆)에 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr