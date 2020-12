[아시아경제 손선희 기자] 스웨덴 통신 장비 회사 에릭슨이 미국에서 삼성전자를 상대로 로열티 지불, 특허권 분쟁과 관련한 소송을 제기했다고 주요 외신이 11일(현지시간) 전했다.

이번 소송은 미국 텍사스 연방동부지법에 제기된 것으로 알려졌다. 에릭슨 측은 삼성전자가 계약상 약속을 일부 위반했다고 주장하고 있고, 삼성전자 측은 적절한 대응을 검토하고 있는 것으로 전해졌다.

한편 에릭슨은 과거 2012년에도 삼성전자를 상대로 특허 침해 소송을 제기한 바 있다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr