이혜자 전남도의원 대표 발의 ‘흡연 예방 조례안’ 상임위 통과

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회는 이혜자 전남도의원(더불어민주당·무안1)이 대표 발의한 ‘전라남도교육청 흡연 예방 및 금연 지원 조례안’이 교육위원회 상임위 회의를 통과했다고 11일 밝혔다.

조례안은 ▲학생 흡연예방 환경 조성 기본계획 수립·시행 ▲실태조사 ▲흡연예방교육 및 간접흡연 예방 지원사업 ▲흡연예방 및 금연 지원에 필요한 사무의 위탁 및 협력체계 구축 등을 주요 내용으로 하고 있다.

이혜자 의원은 “성인의 흡연율은 점차 줄어들고 있지만 청소년의 최초 흡연 시기는 점차 낮아지고 있어 조기 예방사업의 중요성이 대두되고 있다”며 “특히 청소년 흡연 문제는 학생 건강에 밀접한 관계가 있고 안전한 교육환경에서 성장할 수 있는 권리가 보장될 수 있도록 대책 마련이 시급하다”고 밝혔다.

이어 “흡연예방교육 강화를 통해 학생 및 교직원이 흡연의 문제점과 유해성을 자연스럽게 인식하고 스스로 흡연하지 않거나 금연하는 기회로 삼게 하겠다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr