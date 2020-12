헤커 박사 "北비핵화, 제재 완화 고려하는 유연한 접근을"

이인영 통일부 장관과 화상 간담회서 밝혀

"영변 과소평가 안돼…과학·기술 기반한 정책 추진"

문정인 "北행보에 따라 美선택도 달라질 수 있어"

북핵 관련 최고권위자 중 한 사람으로 꼽히는 지그프리드 헤커 박사는 "과거 비핵화 협상에 비추어 봤을 때 제재·압박만으로는 (북한 비핵화에) 한계가 있다"면서 "제재 완화를 정책수단으로 고려하는 유연한 접근이 필요하다"고 11일 말했다.

통일부는 이날 이인영 통일부 장관이 헤커 박사·문정인 아시아태평양리더십네트워크(APLN) 공동의장과 화상간담회를 열고 한반도 비핵화와 항구적 평화정책의 실질적 진전을 이루기 위한 북·미협상 해법에 대해 토의하는 시간을 가졌다면서 이같이 전했다.

헤커 박사는 2004년부터 북한을 7차례 방문해 영변 핵시설을 직접 둘러본 미국의 핵물리학자다. 그는 간담회에서 "북한 비핵화 과정에 있어 영변의 의미가 과소평가 돼선 안 된다"고 강조했다. 이어 "북핵협상에서 과학과 기술에 기반한 정교한 정책 추진이 중요하다"고 덧붙였다.

헤커 박사는 그러면서 "비핵화는 장기적 과정인 만큼, 외교적 접근과 함께, 한반도 문제의 당사자인 남북이 협력해 평화를 조성하는 과정이 중요하다"고 말했다.

문 의장은 "북측의 행보에 따라 차기 미국 행정부의 선택도 달라질 수 있다"고 언급하면서 "바이든 당선인이 대북정책 추진과정에서 동맹인 한국 정부와의 긴밀한 협의를 강조해온 만큼, 한미 정책 공조를 통해 긍정적 결과를 도출해야 한다"고 말했다.

이 장관은 "현재 한반도 정세변화의 시기에 가능성과 기회를 잃지 않고, 한반도 비핵화와 항구적 평화구축을 위해 다시 전진할 수 있도록 최선의 노력을 다해나가겠다"고 말했다.

