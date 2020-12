호반, 강릉 민간임대주택 공사 수주… 800억 규모

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설은 강원 강릉시 사천 민간임대주택의 시공사로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이 사업은 강릉시 사천면 사천진리 60번지 일대에 지하 2층~지상 20층, 5개 동 총 414가구의 공동주택 및 근린생활시설을 건립하는 사업이다. 공사 기간은 착공 후 27개월(예정)이고, 공사 규모는 약 807억원이다.

이 단지는 사천진해수욕장 앞에 위치해 동해안 조망이 가능하고, 해안 산책로와 커피거리 등 휴양 인프라도 풍부하다는 평가다. 교통 면에서도 동해고속도로 북강릉IC, KTX 강릉역 등을 이용해 광역 이동이 편리하다. 또 인근에 운양초와 사천초·중 등 학교와 강릉아산병원 등 다양한 생활기반시설이 위치해 있다.

호반건설 관계자는 "바다 조망, 도보로 해변을 이용할 수 있는 리조트형 주거 상품"이라며 "차별화된 주거 공간을 시공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

