"뇌물혐의 김영만 군수 사퇴하라" … 선고일 앞두고 군위군청 앞 '시끌'

'군위를 걱정하는 보통사람들' 10여명 군민, 11일 낮 군청 앞에서 집회

…김 군수에 대한 대구지법 선고 공판은 18일 오전 예정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 뇌물 혐의로 기소된 김영만 군위군수에 대한 법원 선고 공판을 일주일 앞두고 벌써부터 김 군수를 규탄하는 비판 여론이 지역사회에 팽배해 지고 있다.

'군위를 걱정하는 보통사람들'이란 명칭을 내건 군민 10여명은 11일 낮 군위군청 앞에서 김 군수의 사퇴를 요구하는 집회를 열었다.

이들은 배포한 성명서에서 "군민들은 뇌물수수 혐의를 받고 있는 군수를 인정하지 않는다"면서 "군위 행정이 올바르게 수행될 수 있도록 법과 원칙에 따라 공정하고 엄정한 판결이 내려지기를 바란다"고 강조했다.

집회 한 참석자는 "사비를 털어 김 군수의 뇌물 혐의와 관련한 현수막을 만들어 읍사무소에 게재 신고하니 거절하고, 길거리에 부착한 현수막을 걷어내기에 바빴다"면서 "애향심으로 농사 짓고 일터에서 일하는 군민들로서는 너무나 부끄러운 현실"이라고 볼멘 소리를 냈다.

김영만 군수는 군위군 통합 취·정수장 공사에 대한 수의계약 청탁 대가로 담당 공무원을 통해 공사 업자로부터 2억원의 뇌물을 받은 혐의(특정범죄 가중처벌에 관한 법률 위반)를 받고 있다.

김 군수는 이와 관련 지난해 11월25일 구속됐으나, 대구경북통합신공항 유치 신청을 위한 업무를 이유로 법원에 보석을 신청한 끝에 올해 1월6일 풀려놨다.

지난달 13일 대구지법 제11형사부(부장판사 김상윤)의 심리로 열린 결심 공판에서, 검찰은 김 군수에게 징역 12년과 벌금 2억원 및 추징금 2억원을 구형했다.

김 군수에 대한 선고는 오는 18일 오전 대구지법에서 진행될 예정이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr