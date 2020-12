[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 대구시설공단은 11일 연탄 2800장 구입해 북구지역 취약계층 20여 가정에 나눠주는 봉사활동을 펼쳤다.

대한적십자사 대구지사와 협업으로 진행된 이날 행사에서 대구시설공단은 코로나19 감염 확산 추세를 감안, 임직원 15명으로 참여 인원을 최소화한 뒤 연탄을 해당 가정에 직접 배달하는 정성을 보였다.

공단은 시기·계절별 사회공헌활동을 지속적으로 추진해오고 있다. 올 겨울에도 김장김치 나눔 봉사와 이번 연탄 전달봉사를 진행해 지역주민 공공복리 향상을 위해 노력하고 있다.

김호경 대구시설공단 이사장은 "대구시민의 행복이 대구시설공단의 존재이유"라며 "앞으로도 대구시민들을 위한 시민 맞춤형 공단이 되기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

