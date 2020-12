티몬, 12일 '1212릴레이' 진행…특가 상품·혜택 제공

12개 특가·12%할인·2%추가적립까지

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 12일 하루 동안 숫자 '12'를 콘셉트로 다채로운 특가 상품과 쇼핑 혜택을 선보이는 '1212릴레이' 이벤트를 진행한다고 11일 밝혔다. 특별히 준비한 12가지 특가 상품 판매와 더불어 할인 쿠폰 증정 및 추가 적립 혜택을 24시간 한정으로 제공한다.

티몬은 이번 '1212릴레이' 이벤트를 맞아 총 12개의 특가딜을 선보인다. 기존 온라인 최저가보다 할인된 특가 상품들을 만나볼 수 있다. 고객들의 선호도가 높은 명품과 브랜드 가전, 유아용품 위주로 제품을 선별했다고 티몬은 설명했다.

매일 오전 9시부터 3시간 간격으로 5회 운영하는 '타임어택'도 엄선한 상품들로 준비했다. 티몬의 각 타임매장을 대표하는 12개의 상품들을 릴레이 형태로 판매한다. 이날 오전 8시부터 티몬 모바일 앱과 웹에서 타임어택 판매 상품에 대한 상세 정보를 확인할 수 있다.

당일만 사용할 수 있는 선착순 증정 쿠폰을 활용하면 더 알뜰한 쇼핑이 가능하다. 티몬은 이날 '12' 콘셉트에 맞춰 2시간 간격으로 총 12회 할인 쿠폰을 발행한다. 모든 고객과 슈퍼세이브 회원에게 최대 12% 할인 쿠폰을 증정한다. 슈퍼세이브 회원은 일반고객을 위한 쿠폰도 중복으로 활용할 수 있다. 또 밤과 낮 12시에 새로운 상품을 공개하는 '1212타임'의 상품을 구매할 경우 2%의 추가 적립이 가능하다.

