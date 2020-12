'미치고 팔짝 뛰는' 악단광칠의 콘서트 생중계

국내를 넘어 해외까지 사로잡은 국악 단체

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남문화예술회관은 오는 16일 저녁 7시 30분 악단광칠의 ‘미치고 팔짝 콘서트-신들의 파티’를 온라인 생중계로 진행한다.

황해도 지역의 옛 민요와 굿 음악을 무대화하고 있는 악단광칠은 전국 각지에서 대중들과 함께 '미치고 팔짝 뛰는' 공연을 선보였다.

지난해 핀란드에서 열린 세계 최대 월드뮤직마켓 '2019 WOMEX' 공식 쇼케이스와 2020년 뉴욕 최대 월드뮤직플랫폼 '글로벌 페스트'에서 쇼케이스를 성공적으로 마쳐 국악 단체로 자리매김했다.

이날 악단광칠은 '길놀이', '모십니다', '영정거리', '난봉가', '사제야', '얼싸' 등 우리 민요를 선보일 예정이다.

경남문화예술회관 관계자는 "최근 다시 급격히 코로나19가 확산되고 있어, 많은 분이 힘든 시간을 보내고 있다. 안방에서 흥과 신명으로 무장한 악단광칠의 음악을 통해 조금이나마 위로가 되길 바란다"고 전했다.

콘서트는 경남문화예술회관과 경남도청(갱남피셜), MBC 경남 Entertain 등 유튜브 채널을 통해 진행될 예정이다.

