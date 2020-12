동신대 교수학습센터 ‘비대면 어깨동무·길라잡이 총평회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 교수학습센터는 10일 교내 해인 6관에서 ‘2020학년도 2학기 어깨동무·길라잡이 프로그램 총평회 및 우수그룹 시상식’을 진행했다고 11일 밝혔다.

‘어깨동무·길라잡이’는 선·후배 또는 또래 학생들끼리 팀을 꾸려 전공·교양 교과목 심화학습, 외국어 능력 시험, 자격증 취득 학습 등을 함께하며 자기주도 학습능력과 취업 역량을 키우는 프로그램이다.

올해 2학기에는 코로나19 확산 여파로 학습관리시스템(LMS) 커뮤니티를 활용해 비대면으로 진행됐으며 외국인 유학생 6팀을 포함한 총 31팀, 115명의 재학생이 참여했다.

이날 행사에서는 팀별로 9주 동안 이뤄낸 성과를 공유하고, 우수 그룹을 시상했다.

간호학과 ‘으라차차’ 팀이 최우수상, 간호학과 ‘A+ 특공대’ 팀 외 1팀이 우수상, 한국어교원학전공 ‘재미있는 한국어’ 팀 외 9팀이 장려상을 받았다.

임수진 동신대 교수학습센터장은 “비대면 수업이 이어지며 학생들의 학습동기와 역량 향상에 대한 우려가 많았지만 다양한 매체를 적극 활용하며 만족스러운 성과를 거둔 것 같다”며 “학생들에게 언택트 시대에 맞는 학습 기회를 꾸준히 제공·지원하겠다”고 말했다.

