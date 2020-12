성북구 꿈드림 청소년 동아리 활동 수익금 루게릭병 환우 위해 전액 기부

성북구청소년지원센터 꿈드림 문화예술동아리 ‘옹기종기’, 전시 및 플리마켓 모금액 전액 기부...직접 만든 도자기 판매 및 기부 통해 청소년의 성취감 증진 및 공동체 역량 함양

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 9일 성북구청소년지원센터와 인디학교, 자오나 학교가 참여한 도예 동아리 ‘옹기종기’의 작품전시회와 플리마켓을 열어 모금한 기부금을 루게릭병 환우들을 위한 비영리 재단에 전액 기부했다.

지난달 성북구청 바람마당에서 열린 ‘옹기종기’ 동아리 전시회에서는 도자기 작품 20점을 비롯, 성북구청소년지원센터 웹툰 동아리의 그림 작품 10점이 전시됐다.

또 전시회와 함께 ‘나만의 도자기 만들기’ 체험 부스와 인디학교 청소년들이 직접 만든 마스크줄과 석고방향제를 판매하는 플리마켓이 운영됐다.

이를 통해 총 도자기 체험과 17점 판매가 진행됐고 그림 작품 7점이 팔렸다. 인디학교에서 운영한 플리마켓 역시 시민들에게 많은 인기를 끌었다.

참여 청소년들은 “한 해 동안 코로나19로 인해 아무것도 하지 못한 느낌이 들어 무기력하고 우울했는데, 일 년 동안 우리가 만든 물품을 직접 판매, 기부까지 할 수 있어서 보람찬 한 해로 마무리를 할 수 있을 것 같다”며 “루게릭병이 어떤 병인지 잘 몰랐었는데 이번 기부를 통해 알게 됐으며, 한 번도 생각해본 적 없는 지역사회 내의 타인의 삶에 관심을 가질 수 있는 시간이었다” 등의 소감을 전했다.

이승로 성북구청장은 “우리 청소년들이 동아리 활동을 통해 손수 작품 제작과 판매에 참여해 마련한 모금액을 의미 있는 데에 나눔으로써 공동체 역량을 기르고 어려운 이웃을 돌아보는 경험을 했길 바란다”고 말했다.

한편 성북구청소년지원센터 꿈드림은 학교 밖 청소년들의 건강한 성장을 위해 학업지원, 취업지원, 자립지원, 자기계발지원, 건강지원 등의 사업을 진행하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr