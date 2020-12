무협, '2021 한-러 경제전망 세미나' 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 한국무역협회는 러시아 경제단체인 비즈니스 러시아와 공동으로 10일 '2021 한-러 경제전망 세미나'를 온라인으로 개최했다.

이날 세미나에서는 한-러 수교 30주년을 맞아 그 간의 성과와 향후 협력 방향, 내년도 한-러 경제 전망, 러시아 비즈니스 환경과 진출 사례 등이 소개됐다.

논나 카그라마냔 비즈니스 러시아 부회장은 "전 세계적인 경기 침체와 더불어 글로벌 경제·통상환경의 불확실성이 확대되면서 양국 간 협력이 그 어느 때보다 중요해졌다"며 "앞으로도 무역협회와 기업 간 교류를 지원하고 새로운 협력 사업을 계속 발굴해 나가겠다"고 말했다.

이어 '2021년 한국 무역 및 경제 전망'을 주제로 발표에 나선 김경훈 무역협회 국제무역통상연구원 연구위원은 “내년 한국 수출은 글로벌 경기 회복과 유가의 완만한 상승에 따라 전년 대비 6.0% 증가할 것으로 예상된다”면서 “디지털 경제로의 전환이 가속화되면서 반도체·이차전지 등의 수출이 호조세를 보이는 한편, 코로나19의 영향으로 바이오 시밀러, 백신 등 바이오헬스 관련 수출도 증가할 전망”이라고 말했다.

올렉 피로젠코 주한 러시아 무역대표부 경제 과장은 “내년 러시아 경제 성장률 전망치는 3.3%로 다소 회복할 전망”이라며 “경제 회복과 함께 러시아 민간 소비와 기업 투자 역시 확대될 것으로 예상되기에, 한국 기업에게 기회가 될 것”이라고 말했다.

조학희 무역협회 국제사업본부장은 “코로나19로 산업 지형이 급속하게 변화하는 가운데 양국의 경제협력 분야 역시 전통적 제조 협력에서 벗어나 디지털·기술 협력 등으로 확대되고 있다”면서 “우리 협회도 러시아 기업과의 1대1 밋업 지원 등 회원사의 러시아 진출 확대를 위한 다양한 사업을 적극 추진하겠다”고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr