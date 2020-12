"중미 FTA 활용해 기업 친환경·디지털 사업진출 지원"

政, 2일 '중미 진출 지원 세미나' 개최

"친환경·디지털 프로젝트 참여 기회 모색 등 기대"

[아시아경제 문채석 기자] 정부가 코스타리카 등 중미 4개국과 맺은 자유무역협정(FTA)을 활용해 기업들이 친환경·디지털 분야 프로젝트 등 참여 기회를 찾을 수 있을 것이라고 밝혔다.

산업통상자원부, 외교부, 한국무역협회는 2일 서울 신라호텔에서 '한-중미 FTA를 중미 진출 지원 세미나'를 열었다고 밝혔다.

최종욱 외교부 중남미국 심의관은 정부가 ▲한-중미 FTA 체결 및 중미경제통합은행(CABEI) 가입 ▲신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 보건·방역협력 ▲한-중미 포스트코로나 시대 협력비전 제시 등을 해왔다고 설명했다.

최 심의관은 "특히 '한국판 뉴딜 종합계획'과 중미지역의 친환경·디지털 정책 간 협력을 통해 우리 기업의 중미지역 진출을 지원하겠다"고 했다.

김형주 산업통상자원부 통상국내정책관은 "지난달 우리 수출이 회복세를 이어갔는데, 중미지역에선 'K-방역', 한-중미 FTA 부분 발효 등으로 진단용 시약, 핸드폰 등 수출품목이 다변화됐다"고 알렸다.

지난 10월 대(對) 중미 수출 실적을 보면 진단용 시약 등(867%), 의약품(38.5%), 축전지(12.2%), 휴대폰(467%) 등이 전년 동월 대비 증가했다.

조학희 무역협회 국제사업본부장은 "한-중미 FTA를 통해 우리 기업이 중미를 지렛대로 미주(북-중-남미)를 잇는 FTA 네트워크 활용도를 높일 수 있을 것"이라고 전망했다.

세미나에 참여한 발표자들은 코로나19에도 불구하고 ▲젊은 소비인구 증가 ▲인프라 투자 증가 ▲GVC 재편 등에 따라 중미시장의 매력도가 점차 높아지고 있다고 평가했다.

앞으로 ▲한-중미 FTA를 통한 교역 시너지 확대 ▲지역 통합적인 관점에서 중미 시장 진출 전략 수립 등을 할 필요가 있다고 강조했다.

오성주 포스코경영연구원 수석연구원은 "우리 기업들이 한-중미 FTA를 통해 중미지역 진출 기회를 찾아야 한다"고 제언했다.

양국보 KOTRA 연구위원은 "한-중미 FTA를 통해 자동차와 자동차부품, 화장품, 음료, 의약품 등의 가격 경쟁력이 강해질 것"이라고 내다봤다.

기업에 ▲중미 전역에 네트워크를 보유한 다국적 기업 마케팅 강화 ▲CABEI 등 다자개발은행을 통한 에너지·건설·그린뉴딜·스마트시티·정보통신기술(ICT) 프로젝트 수주 및 의약품 조달 참여 전략 등을 제안했다.

이상천 도화엔지니어링 상무는 "중미 5개국은 국가별 인프라 사업규모가 작은 편이라 통합적인 수주 및 영업 전략을 세울 필요가 있다"고 강조했다.

세미나는 외교부 유튜브 채널 '외교부의 라틴광장'을 통해 실시간 중계됐다.

정부는 우리 기업이 FTA를 활용해 글로벌밸류체인(GVC) 재편, 디지털 전환 확산 등 통상 변화에 대응할 수 있도록 국내외 FTA활용지원체계를 정비할 예정이다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr