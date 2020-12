경북콘텐츠진흥원, '영상편집·콘텐츠랩' 온라인 무료 강좌

단기 교육과정 '상상공작소' & 심화과정 '콘텐츠랩'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 콘텐츠진흥원(콘텐츠코리아랩)은 코로나19 확산 추세를 감안, 12월 한달간 '상상공작소'와 '콘텐츠랩' 무료 교육강좌를 온라인으로 운영한다고 2일 밝혔다.

경북 콘텐츠진흥원의 교육 내용은 단기 교육과정인 상상공작소와 심화과정인 콘텐츠랩으로 구분돼 있다. 유튜브 영상편집 입문, 사물인터넷 프로그래밍, 스토리텔링, 3D프린터 첫걸음, 카드뉴스 제작하기 등 35건의 다양한 강의로 짜여진다.

진흥원은 인포그래픽과 유튜브 영상편집 등 디자인, 테크콘텐츠 등 각 분야별로 다양한 온라인 학습을 통해 지역 문화인력 양성과 문화산업 분야 진출의 폭을 넓힐 방침이다.

수강 희망자는 경북콘텐츠코리아랩 홈페이지를 통해 회원으로 가입한 뒤 온라인 교육사이트에서 수강할 수 있다.

한편 최근 문화콘텐츠 산업의 확산에 주력하고 있는 경북콘텐츠진흥원의 다양한 교육 프로그램은 지역 주민들에게 창작과 창직의 기회를 제공한다는 평가를 받으며 수강생들로부터 큰 호응을 얻고 있다.

