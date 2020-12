가천대, 대학혁신지원사업 전시회 개최…18일까지

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교가 대학혁신지원사업 성과 전시회를 개최한다.

가천대 교육혁신원은 오는 18일까지 성남 대학 가천관 1층 로비에서 대학혁신지원사업 성과 전시회를 마련한다고 2일 밝혔다.

이번 전시회는 가천대 학생, 교직원뿐만 아니라 지역 주민 누구나 관람이 가능하다.

전시회는 ▲신입생 대상 무박 2일 창의 융합 프로그램인 'Ntree캠프' ▲몰입형 프로젝트로 창의 융합형 인재를 양성하는 'P(project)-학기제' ▲비교과 활동의 중심인 '아르테크네 센터' 등 가천대를 대표하는 교육혁신 프로그램의 추진 경과와 성과를 한 자리에서 볼 수 있다.

가천대는 전시회가 끝나는 18일 가천관 대강당에서 대학 성과포럼을 실시한다.

성과포럼은 이길여 총장의 환영사, 우수공모전 수상자 시상식, 학부교육 혁신사례와 성과 발표, 비대면 교육 우수 운영 성과 발표순으로 진행된다.

가천대는 2019년 교육부 대학혁신지원사업에 선정돼 3년간 197억원의 사업비를 지원받아 교육혁신을 주도하고 있다.

윤원중 가천대 기획부총장은 "가천대는 인공지능이 대체할 수 없는 인간의 고유 능력인 창의, 비판적 사고, 협업, 의사소통 등의 역량을 갖춘 인재를 양성하고 있다"며 "특히 올해는 코로나19로 비대면 교육 프로그램을 기획하고 운영하는데 집중해 좋은 성과를 냈다"고 설명했다.

