[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일

◆ 이상네트웍스 =자회사 한국기초금속을 흡수합병하기로 결정했다고 공시.

◆ 한스바이오메드 =김근영 이남헌 각자대표이사 체제로 변경했다고 공시.

◆ 영화테크 =현대자동차와 33억원 규모로 NE EV 로보택시 별물 공금계약을 체결했다고 공시

◆ 엔시트론 =시설자금과 운영자금 조달을 위해 30억원 규모로 유상증자한다고 공시

◆ 아스타 =SHANGHAI FOSUN LONG MARCH MEDICAL SCIENCE CO., LTD.과 1억4398만원 규모로 마이크로아이디시스 1대 판매계약을 체결했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr