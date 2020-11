디자인디비, ‘아이어워즈 2020’ 이노베이션대상 수상

[아시아경제 문혜원 기자] 한국디자인진흥원은 1일 아이어워즈 2020(웹어워드코리아, 스마트앱어워드 통칭)’에서 디자인 전문 포털사이트 ‘디자인디비’가 이노베이션대상 수상의 영예를 안았다고 밝혔다.

아이어워즈 2020은 한국인터넷전문가협회가 주최하고 아이어워즈위원회가 주관하는 유무선 기반 웹사이트·모바일 앱 대상 시상식이다.

인터넷전문가 4000명으로 구성된 평가위원들의 공정하고 체계화한 심사과정을 거쳐 비주얼디자인, UI디자인, 기술, 콘텐츠, 마케팅, 서비스 측면에서 혁신적이고 우수한 서비스들을 선정해 시상하고 있다.

?디자인진흥원에 따르면 디자인디비는 데이터 시각화를 통한 우수한 정보 전달력, 사용자를 배려한 인터페이스 구축 등 서비스, UI디자인에서 높은 평가를 받았다.

특히 디자인 활용 제품개발 혁신 사례를 정리한 ‘성공사례’, KIDP 리포터들이 직접 취재한 국내외 디자인리포트, 한국디자인 사료를 확인할 수 있는 ‘디자인 아카이브’등 디자인 전문 콘텐츠를 다량으로 제공한다는 점에서 좋은 평가를 이끌어 냈다.

