주호영 “대한민국 공화정 위기…文 대통령, 당신이 가고자 하는 길인가”

[아시아경제 전진영 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 29일 “대한민국 공화정이 위기에 처해 있다”며 정부 비판의 목소리를 내놨다.

주 원내대표는 이날 오후 페이스북을 통해 “이 정권 사람들에 대한 면책특권이 완성되는 순간 대한민국의 공화정은 무너질 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “‘어떤 경우에도 우리는 법의 처벌을 받지 않겠다’며 칼춤을 추는 추미애 법무부 장관, 대국민 선전전을 다시 시작한 조국 전 법무부 장관, 국회 의석 180석을 장악한 민주당 사람들”이라고 겨냥하며 “이들이 공공연하게 드러내는 윤석열 검찰총장의 축출은 검찰 무력화의 목적”이라고 비판했다.

이어 “이 정권 사람들 얼굴에 요즘 회심의 미소가 어린다”며 “윤 총장을 쫓아내고 한 발 만 더 나가면, 고위공직자범죄수사처(공수처)법을 빨리 개정해서 공수처장만 우리 사람으로 꼽아 앉히면 면책특권은 완성된다(고 생각한다)”고 강조했다.

그러면서 “고(故) 김영삼 전 대통령은 민주주의의 가장 핵심적인 가치가 법치, 검찰의 정치적 중립이라는 것을 알았기 때문에 아들 구속을 지켜보기만 했고, 고(故) 김대중 전 대통령은 현직에 있을 때 큰 아들이 기소되고 둘째, 셋째 아들이 구속되는 충격을 견뎌 내야 했다”면서 “호랑이 같은 가신들을 앞장 세워 검찰총장을 감찰해서 쫓아내고, 아들 수사팀 해체시키는 꼼수를 몰라서 안했던 것이 아니다”라고도 했다.

주 원내대표는 “어느 누구, 어느 집단이 면책특권을 갖는다면 그건 공화주의가 아니다”라며 “문재인 대통령은 한 번 더 생각해야 한다. 그것이 당신이 가고자 하는 길인가. 고(故) 김영삼·김대중 전 대통령이, 검찰 수사를 담담히 받아들였던 고(故) 노무현 전 대통령이 울고 계신다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr