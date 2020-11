세계에 탄소중립 선언 후 산업부에 중책 맡긴 文

[아시아경제 문채석 기자] 문재인 대통령이 27일 산업통상자원부에 "에너지 전담 차관을 신설하겠다"고 밝혀 산업부 조직 개편에 관심이 쏠린다.

산업부 내에선 에너지전환 정책 추진 동력을 강화하고 2050년 탄소중립을 실현하는 데 큰 힘이 될 것이라며 반기는 분위기다.

앞서 노무현 정부 시절이던 2005년 복수차관제가 시행되면서 제2차관직을 신설했다가 문재인 정부에서 제2차관 직제가 사라졌고, 통상업무를 전담하는 통상교섭본부(차관급)가 신설됐다.

2차관 체제에선 1차관이 산업·무역 분야, 2차관은 에너지·통상 분야를 각각 담당해왔다. 지금은 에너지 분야는 박진규 차관 산하 에너지자원실에서 맡고 있다.

현재 박 차관-주영준 에너지자원실장-4개의 국(에너지혁신정책관·자원산업정책관·원전산업정책관·신재생에너지정책단)에-17명의 과장 체제로 일을 하고 있다. 에너지 차관이 신설되면 1실·4국 체제에서 실과 국이 더 늘 수 있다.

그간 월성1호기 관련 감사원 감사와 검찰 수사로 침체돼 있던 산업부는 차관급 신설 소식을 반기면서도 표정 관리를 하고 있다.

차관 신설을 하려면 행정안전부와의 협의 후 규정을 바꿔야 한다. 산업부 관계자는 "정부조직법과 시행령 개정, 정원 편성, 예산 확보 등 절차에 수개월은 걸릴 수 있다"며 "차관에 누가, 언제 부임할지 예단하긴 어렵다"고 말했다.

앞서 지난해 7월 일본 수출규제로 신설한 30여명 규모의 무역안보정책관은 올 4월28일에 신설됐다. 일본 수출규제 이후 10개월여만이었다. 정부 내에선 산업부 에너지 차관 신설 및 조직 개편은 이보다는 빠르게 진행될 것으로 본다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr