[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 27일 신임 외교정책비서관에 김용현 전 보스턴 총영사(55·사진)를 임명했다고 강민석 청와대 대변인이 밝혔다.

김 신임 외교정책비서관은 대구 대륜고와 서울대 외교학과를 졸업하고 외무고시 24회에 합격해 외교부에 입부했다. 이후 주중국대사관 1등서기관, 외교부 북미국 한미안보협력과장, 주아르빌연락사무소장(총영사), 주뉴욕총영사관 영사, 외교부 한반도평화교섭본부 평화외교기획단장을 역임하고 2017년 말부터 주보스턴 총영사를 지냈다.

