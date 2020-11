[아시아경제 오현길 기자] 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 74,100 전일대비 200 등락률 +0.27% 거래량 565,107 전일가 73,900 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 삼성생명 제재심…암보험 요양병원 입원비 결론 낸다기관, 다 팔아도 삼성그룹株엔 '베팅'생명보험사 운용수익 뒷걸음질…"인프라 등 대체투자 고려해야"(종합) close 종합감사 결과에 대한 금융감독원 제재심의위원회가 최종 결론을 내지 못했다. 다음달 3일 다시 회의를 속개하기로 했다.

금감원은 이날 오후 2시부터 제재심을 열고 삼성생명에 대한 검사결과 조치안을 심의했다.

삼성생명 측 관계자들(법률대리인 포함)과 검사국의 진술·설명을 청취하면서 밤늦게까지 심의를 진행했으나, 시간관계상 일단 회의를 종료하고 다음달 3일 다시 회의를 속개하기로 했다.

금감원은 앞서 삼성생명에게 보낸 사전 통지문에서 기관경고의 중징계를 통보한 상태다. 요양병원 암 보험금 미지급과 대주주 거래제한 위반 등이 문제가 됐다.

