진중권 "秋, 말년 불우할 것 검찰총장 쫓아내려고 별짓 다 해"

[아시아경제 김슬기 기자] 추미애 법무부장관이 윤석열 검찰총장에 징계 청구와 직무 정지 명령을 내린 가운데 진중권 전 동양대 교수가 24일 "어차피 문재인 대통령은 허수아비일 뿐이고 그 밑의 586(50대·80년대 학번·60년대생) 주류 세력이 다소 모자라 보이는 추미애를 내세워 그냥 막 나가기로 한 거라 본다"라고 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "(추 장관이) 검찰총장 쫓아내려고 별짓을 다 할 것이라 예상은 했지만, 그 방식이 상상을 초월한다. 3공 시절 긴급조치 수준"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "법으로 보장된 검찰총장의 임기가 규칙과 절차를 무시하는 통치자의 자의에 의해 사실상 무효화한 거라고 본다. 법치가 파괴될 때 삶은 예측 불가능해진다"라며 "지금은 검찰총장이지만, 곧 이견을 가진 자들, 나아가 전 국민이 그 자의적 처분의 대상이 될 것"이라고 주장했다.

이어 "권력분립의 민주주의적 원칙이 무너진 거다. 거의 스탈린주의 재판을 보는 듯. 권불십년이라고, 얼마나 오래 가나 보자"며 "막연한 예감인데, 추 장관도 말년이 불우할 것 같다. 저렇게 앞뒤 안 가리고 막 나가셔도 되나, 외려 내가 걱정을 하게 된다"고 덧붙였다.

한편 이날 추 장관은 윤 총장에 대해 징계를 청구하고 헌정 사상 초유의 직무배제 명령을 내렸다. 이에 윤 총장은 "위법·부당한 처분에 대해 끝까지 법적 대응 하겠다"고 맞섰다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr