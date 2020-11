[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 보온 전문 브랜드 써모스매장에서 다가오는 수능일에 수험생들의 따뜻한 체온 유지를 도와줄 다양한 보온제품을 선고이고 있다. 보온제품은 우수한 보온력으로 밥, 죽 등을 담을 수 있는 보온 용기와 플라스틱과 스테인리스 두 가지 반찬을 담을 수 있는 용기로 구성돼 있으며 오는 29일까지 보온제품을 최대 30%까지 할인 행사 진행한다.

