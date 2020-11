[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 24,000 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 63,464 전일가 23,950 2020.11.20 10:26 장중(20분지연) 관련기사 손보사, 자동차보험 손해율 감소에 안도의 한숨(종합)손보사, 자동차보험 손해율 감소에 안도의 한숨현대해상, 전동킥보드 위험까지 보장하는 '뉴하이카운전자상해보험' close 은 19일 서울 성북구에 위치한 국립재활원에 현대해상 도서관 '마음심(心)터'를 개관했다고 20일 밝혔다.

현대해상은 지난 2015년부터 병원내 유휴공간에 도서관을 구축, 병원을 찾는 환자와 보호자에게 책을 통한 정서적 안정에 도움을 주기 위해 사회공헌활동을 진행해오고 있다. 도서관 구축 후 2년간 신규 도서 추가지원과 심리치유 프로그램, 문화예술 프로그램을 등을 제공할 예정이다.

한편 현대해상은 지난 13일에 부산영도병원과 부산보훈병원에 마음심터를 개관했으며, 지금까지 전국 15개 중소 및 종합병원에 도서관을 구축해 약 1만8000여 권의 신규 도서를 제공했다.

