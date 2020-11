클린뷰티 신상, 쿠스-쥬스투클렌즈

[아시아경제 최정화 기자] 올해 가장 주목받는 키워드 중 하나인 #클린뷰티. 스페인에서 온 클린뷰티 브랜드 쿠스, 쥬스투클렌즈가 새롭게 선보인 신상품이 공개됐다. 최근 종영한 '거짓말의 거짓말'에 제작지원한 스페인 에스테틱 브랜드 '쿠스'가 스킨케어 4종을 출시했다. 또, 착즙쥬스를 담은 클린뷰티 브랜드 '쥬스투클렌즈'가 브랜드 스테디셀러 ‘워터 워시 밤’ 미디엄 사이즈를 선보인다.

클린뷰티 쿠스, 스킨케어 4종

쿠스가 이번 신제품 스킨케어 라인은 아가-글로우™ 소프트 에센스, 아가-글로우™ 세럼 컨센트레이트, 아가-글로우™ 캡슐 크림, 아가-글로우™ 페이셜 클렌저 등 총 4종이다.

쿠스의 모든 제품은 비건 처방(Vegan Formula), 피부자극테스트 완료(Dermatologist Tested), 알러지-프리 천연향(Allergen ? Free Fragrance)의 3가지 원칙에 따른다.

클린뷰티 쥬스투클렌즈 '워터 워시 밤' 미디엄 사이즈

쥬스투클렌즈의 스테디셀러 ‘워터 워시 밤’은 수분 밤-크림-폼 순으로 제형이 바뀌며 메이크업과 노폐물은 지워내고 촉촉함과 산뜻함을 남겨 N차 세안이 필요 없는 원스텝클렌징 제품이다. 레몬추출물, 파파야열매즙, 라임즙, 망고즙, 파인애플즙쥬스 등 원재료의 신선함을 담았다. 이번 미디엄 사이즈는 소비자들이 용량 부담 없이 제품을 사용해볼 수 있도록 기존 200g에서 절반으로 줄인 100g으로 출시했다.

쥬스투클렌즈는 마시는 착즙 주스에서 영감을 받아 탄생한 브랜드로, 원재료의 신선함을 살린 쥬시 포뮬러의 저자극 제품을 선보이고 있다.

