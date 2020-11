썬로이, 중광미디어와 온라인 판매 협약 체결

주식회사 썬로이(최성돈 대표이사)가 중국 정부 산하 중광국제미디어유한공사(왕빈-王斌 사장)와 ‘한중 크로스보더 전자상거래 플랫품을 통한 라이브방송 판매 (화장품)합작 프로젝트’ 협약을 (주)큐디 박대용 회장, 송기봉 대표이사와 함께 지난 10일 체결했다.

이번 협약은 한중 양국의 소비자들에게 양질의 온라인 플랫폼을 제공하고 언택트 시대를 맞아 라이브방송, SNS채널 판매 등 급성장하고 있는 새로운 구매채널에 대한 융합발전을 도모하기 위한 협약이다.

썬로이는 이번 협약으로 구축되는 티몰, 징동, 타오바오 등 중국 주요 8대 온라인 한국관에 위생허가를 획득한 자사 바이오 화장품과 타사의 품질 좋은 뷰티제품을 독점 공급하게 되었으며, 중광국제미디어유한공사가 보유하고 있는 다양한 인적, 물적 인프라 제공을 통해 공급 제품 판매를 돕기로 하였다.

관계자는 “썬로이는 이번 협약을 계기로 자체 상품은 물론, 중국 진출을 희망하는 국내 화장품 업계의 우수한 제품을 보다 투명하고 빠르게 진출할 수 있도록 다리 역할을 하게 되었다는데 큰 의미가 있다”고 전했다.

