[아시아경제 이현주 기자] 삼육대학교는 국내 유일 시니어(노인) 전문 유료방송 채널 실버아이TV와 함께 신중년을 위한 평생교육 콘텐츠 개발 및 보급에 나선다고 13일 밝혔다. 삼육대는 이런 내용의 업무협약을 실버아이TV와 체결하고 ▲평생교육 콘텐츠 ▲시니어 비즈니스 교육 콘텐츠 ▲신중년 직업교육 콘텐츠 등을 공동 개발하고 방송 채널을 통해 보급하기로 합의했다.

