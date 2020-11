애경 케라시스, 中티몰 플래그십 스토어 오픈

중국 온라인 시장 강화

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 22,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,050 2020.11.10 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 루나, 에센스 플렉스 컨실러"애경산업, 실적 턴어라운드 조건...화장품 매출 회복 절실"애경산업 코로나 여파에 영업익 44% 급감(종합) close 이 중국 최대 전자상거래 플랫폼 티몰에 애경 케라시스 플래그십 스토어를 오픈했다.

애경 케라시스는 티몰 국제관 및 내수관에 모두 플래그십 스토어를 오픈하며 헤어 클리닉 및 퍼퓸 라인의 샴푸, 린스 등 주요 제품을 판매한다. 향후 스페셜케어류, 염모제 등도 운영 예정이다.

애경 케라시스는 플래그십을 오픈함과 동시에 브랜드 인지도 향상을 위해 모델인 배우 수지, 중국 왕홍 등을 활용한 디지털 마케팅을 강화할 예정이다.

또한 중국 온라인 시장 경쟁력 강화를 위해 중국 소비자에 맞는 다양한 이벤트 진행 및 제품을 선보일 예정이다. 애경산업은 이에 앞서 티몰에 ‘애경 플래그십 스토어’, ‘루나 플래그십 스토어’를 오픈했다.

티몰은 중국 최대 전자상거래 기업 알리바바 그룹이 운영하는 온라인 종합 쇼핑몰이다.

애경산업 관계자는 “이번 티몰 플래그십 스토어 오픈을 통해 중국 시장 판로 및 소비자와의 접점 확대를 기대한다”며 “애경 케라시스는 티몰 진출을 시작으로 중국 내 헤어케어 시장의 성공적인 안착을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr