"고용지원금 68배, 실업급여 34%↑…'업무 폭증' 고용센터 인력 늘려야"

[아시아경제 김보경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 업무량이 폭증한 고용센터에 인력이 충원돼야 한다는 의견이 국회에서 제기됐다.

국회 환경노동위원회 소속 이수진 더불어민주당 의원이 5일 입수한 자료에 따르면 코로나19 사태로 지난 3~9월 고용유지지원금 신청은 전년 동기 대비 68배, 실업급여 처리 건수는 34% 증가했다.

긴급고용안정지원금(1차 176만명, 2차 66만명), 가족돌봄비용 긴급지원 등 추가경정예산(추경)을 통한 코로나19 대응 신규사업도 고용센터를 전달 체계로 추진하고 있다.

고용부는 코로나19로 폭증한 업무처리를 위해 3월부터 인력 1300여명을 투입했고, 7월부터는 3차 추경을 통해 기간제 근로자 1000명을 추가했다.

그러나 기간제 근로자 1000명이 불과 한 달 뒤인 12월 중 일시에 계약 종료될 경우 코로나19 대응에 심각한 차질이 예상된다. 현재 고용센터 직원들의 업무 피로도가 높은 상황에서 기존 인력의 감축으로 사기저하 및 직무소진 현상 가중 역시 우려되는 상황이다.

내년에도 코로나19 상황이 쉽게 해결되지 않을 것으로 예측되는 가운데 고용센터의 업무 증가도 지속될 것으로 보인다.

이수진 의원은 코로나19로 고용센터 인력 부족이 심각한 상황을 해결하기 위해 현재의 '취업지원관'을 직업상담원 정원으로 전환·관리하는 것이 필요하다고 말했다.

취업지원관이란 고용센터에서 직업지도, 직업심리검사, 실업급여 수급자 사전 설명회 등의 업무를 수행하는 무기계약직이다.

이 의원은 "올해 폭증한 고용유지지원금, 실업급여 등의 지속적인 처리를 위해 현재 고용된 기간제근로자 800명의 계약기간을 내년 6월까지 연장하는 방안도 검토해야 한다"고 주장했다.

그는 "현재 고용센터에서 일하고 있는 취업지원관들이 직업상담원으로 통합된다면 급증하는 고용서비스 수요에 보다 유기적으로 대응할 수 있을 것"이라며 "고용서비스 수요 증대에 대처하기 위한 예산 확보에 고용노동부가 적극 나서야 한다"고 강조했다.

