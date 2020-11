한국인 가장 오래 쓰는 앱은 '유튜브'…카톡은 2위

[아시아경제 부애리 기자] 한국인이 가장 오래 사용하는 스마트폰 앱은 유튜브인 것으로 조사됐다.

3일 앱 분석서비스 와이즈앱에 따르면 지난 9월 한 달 간 만 10세 이상 한국인 안드로이드 스마트폰 사용자를 표본 조사한 결과 전 세대를 합쳐 가장 오래 이용한 앱은 유튜브였다. 3377만명이 총 531억분을 이용했다.

유튜브 사용시간은 전년 대비 20% 증가했다. 지난해 9월엔 3334만명이 443억분을 이용했다.

유튜브 다음으로 오래 사용한 앱은 '카카오톡'이었다. 지난해 9월 214억분에서 올해 9월 225억분으로 사용시간이 5% 증가했다.

세 번째로 오래 사용한 앱은 '네이버'였다. 지난해 9월 159억분에서 올해 9월 172억분으로 사용시간이 8% 증가했다.

다음은 인스타그램, 페이스북, 네이버 웹툰, 카카오페이지, 틱톡, 넷플릭스 순이었다.

앱 사용시간이 가장 많은 상위 10개의 앱 중에서 전년 대비 사용시간 증가율이 가장 큰 앱은 넷플릭스였다. 넷플릭스는 사용시간이 159% 증가했고, 틱톡은 150%, 인스타그램은 35%, 유튜브는 20% 증가했다.

와이즈앱 측은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 상위권 주요 앱 서비스 대부분이 작년 대비 이용 시간이 늘어난 것으로 조사됐다고 밝혔다.

한편 위 조사는 와이즈앱이 지난 한 달 동안 전국 6만명의 안드로이드 스마트폰 사용자 표본조사로 실시됐다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr