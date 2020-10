[아시아경제 오주연 기자] 두산솔루스 두산솔루스 336370 | 코스피 증권정보 현재가 32,400 전일대비 700 등락률 +2.21% 거래량 135,756 전일가 31,700 2020.10.30 14:02 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일두산솔루스, 계열사 헝가리공장 증설 488억원 대여"롯데정말화학, 3분기 영업익 부진…두산솔루스 투자엔 주목해야" close 는 전지박 수요 증가에 대응하기 위해 헝가리 터터바녀 산업단지 내 전지박공장에 연산 1만5000톤 규모의 2단계 증설을 위한 2700억원 투자 계획을 승인했다고 30일 공시했다.

