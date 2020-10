서면을 누리는 `당감 이지더원 아너뷰’ 조합원 모집중

- 프리미엄을 더한 시공예정사 라인건설의 816세대(예정)대단지 기대

부산의 중심상권인 서면과 인접한 진구 당감동 개금동 지역에 지역주택조합아파트 `당감 이지더원 아너뷰’ 816세대(예정)의 조합원을 모집한다.

`당감 이지더원 아너뷰’는 부산광역시 부산진구 당감동 633번지 일원(2종 일반주거지역) 대지면적 43,959.30㎡에 지하 3층~지상 29층, 9개동 816세대(예정) 규모다. 선호도가 가장 높은 국민주택규모 84㎡ 이하로 지어진다. 라인건설(예정)이 시공하고 자금 관리는 아시아신탁에서 맡는다.

`당감 이지더원 아너뷰’는 부산 중심 상권인 서면과 인구 밀집 지역에 위치해 수요가 많아 공동주택단지로 우수한 사업지로 꼽힌다. 사업지가 속한 당감 지역은 부산에서도 상권 교통 교육 환경 면에서 거주 편의 여건이 우수한 곳으로 인식되고 있다. 부산 어디로든 접근이 아주 쉬운 교통 여건은 우수하다. 지하철 2호선 가야역과 환승역인 서면역을 이용하면 쉽게 이동할 수 있다. 부산을 동서로 가로지르는 동서고가로와 가야고가로, 백양터널을 통해 시내외의 진출ㆍ입이 편리하다.

생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 사업지 인근으로 서면 롯데백화점과 가야 홈플러스, 이마트 트레이더스, 롯데마트 등 대형 쇼핑시설이 차량 10분 거리에 몰려 있다. 인제대 부산백병원, 진구청, 부산교육청 등이 10분~20분 거리이다. 도보 10분 거리에 몰려있는 명문학교가 다수다. KAIST 부설 한국과학영재교와 부산국제고를 비롯해 동평초, 개원초, 개금여중, 광무여중 개성고, 경원고도 도보로 5~10분 거리로 가깝다. 백양산과 부산 시민공원이 인접해 쾌적한 숲세권의 자연환경이 으뜸이다. 특히 사업지는 부산의 주거 선호 지역인 해운대구 및 행정과 주거 선호지 연제구와 인접해 있어 주거 선호율이 지속 증가할 것으로 기대된다.

`당감 이지더원 아너뷰’는 지역주택 아파트로서 합리적인 가격에 주택청약통장이 필요 없고, 무주택 또는 1주택(85㎡ 이하) 소유자라도 해당 지역 6개월 이상 거주자(세대주)면 조합원 자격이 되어, 현재 성황리 조합원 모집 중에 있다고 시행 주체인 (가칭)당감로얄지역주택조합추진위 관계자는 밝혔다.

시공예정사 라인건설은 지난 2000년 아파트 시장에 뛰어든 이후 2015년에는 프리미엄급 명품 아파트 브랜드인 파라곤으로 명성이 높은 동양건설산업과 가족사로 고급 주택 건설사로 입지를 더욱 다져왔다. 또한, 주택 사업 외에도 고속도로, 항만, 철도, 지하철 등 사회기반시설(SOC) 관련 토목사업도 활발하게 전개해오고 있는 중견 종합건설 업체이다.

시행 주체인 (가칭)당감로얄지역주택조합추진위 관계자는 “주변 접근성이 좋은 교통 환경과 주변 아파트의 노후화로 신규 아파트에 대한 기대 수요가 높은 점, 부산시 세대별 인구수가 해운대구 다음으로 높은 점 등을 감안할 경우 예상보다 조합원 모집이 빠르게 마감될 것으로 예상하고 있다”라고 말했다.

조합원 모집가 또한 주변 시세보다 저렴한 3.3㎡당 700만 원대에 공급할 예정이다. 주택 홍보관은 부암역 4번 출구 가까이 위치해있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr